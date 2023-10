Die neue Serie «Therapie» auf Amazon Prime

Die Handlung

Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Psychiater Viktor Larenz (Stephan Kampwirth). Dieser ist am Ende seiner Kräfte angekommen, nachdem seine 13-jährige Tochter Josy (Helena Zengel) vor zwei Jahren unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Doch anstatt über den Verlust hinwegzukommen, sitzt er in seinem Schmerz fest. Zusehends isoliert sich der Mann von seiner Aussenwelt, bis schliesslich eine ihm unbekannte Frau (Emma Bading) vor seiner Tür steht und um psychiatrische Betreuung bittet. Sie wird von mysteriösen Wahnvorstellungen, die besorgniserregend genau an das Verschwinden von Josy erinnern, geplagt. Aus den Therapie-Sitzungen wird eine Jagd nach der Wahrheit.