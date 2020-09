Vereinzelt gab es in der Schweiz in der Nacht auf Montag Bodenfrost (Symbolbild).

War es im September lange zu warm für die Jahreszeit, hat sich die Wetterlage ins Gegenteil gedreht. Plötzlich ist es vielerorts, auch im Flachland empfindlich kalt, örtlich kam es in der Nacht auf Montag zu Temperaturen von 5 Grad und Bodenfrost, wie «Kachelmannwetter» berichtet. So erreichten die Temperaturen in Buchs bei Aarau auf (386 Metern Höhe) einen Tiefstwert von 2,4 Grad. In Leibstadt AG wurde es 3,2 Grad kalt, in Zürich Kloten immerhin 5 Grad. Die Schneefallgrenze lag in den letzten Tagen bei rund 1000 Metern.