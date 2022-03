19 Grad am Mittwoch  – Die neue Woche beginnt mit Sonne, Wolken und Saharastaub

Nächste Woche wird es tagsüber immer wärmer: Am Montag werden 15 Grad erwartet, am Mittwoch bis 19 Grad.

Am Sonntag teilt sich im Norden die Sonne den Himmel mit hohen und mittelhohen Wolkenfeldern. Es ist grundsätzlich freundlich und mild, aber nicht strahlend schön, schreibt «Meteonews». Doch durch den Föhn kann sich das Bewölkungsbild immer wieder in kurzer Zeit verändern.

Wer also Zeit und Musse hat, sich auf einen Liegestuhl oder eine Matte im Grünen zu legen, um in Wolken neu Dinge zu sehen, kommt am Sonntag auf seinen Kosten. Im Süden dominieren weiterhin die Wolken, ab und zu kann aber die Sonne durchblinzeln. Mit bis zu elf Grad wird es im Vergleich zum Samstag auch etwas milder.

In der Nacht auf Montag und am Morgen könnte es etwas regnen, laut Meteonews sind die Mengen und Intensitäten aber wohl kaum der Rede wert. So startet die neue Woche mit einer Restbewölkung. Im Laufe des Tages wird die Luft aber wieder trockener und in allen Höhenlagen milder.