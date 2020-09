Display

Dass der Bildschirm der Series 6 deutlich heller ist, merkten wir in der ersten Nacht: Wer am Abend nicht den Theatermodus aktiviert, wird von der Uhr beleuchtet wie von einer Mini-Taschenlampe. Was bei Dunkelheit stört, ist äusserst praktisch am Tag. War es bisherig schwierig, bei direktem Sonnenlicht die Komplikationen zu entziffern, so sieht man die Informationen nun sogar mit aufgesetzter Sonnenbrille. Das aufgemotzte Display ist das beste Argument, das für ein Upgrade spricht.

Funktion

Akku

Die Batterie bleibt die Achillesferse der Uhr. In unserem Test reichte der Akku zwar auch an längeren Tagen von morgens bis abends; wenn man mit der Watch aber jetzt den Schlaf überwachen will, so muss man seinen bisherigen Laderhythmus überdenken. Es bietet sich an, die Uhr am Morgen oder kurz vor dem Zubettgehen kurz zu laden. Denn: Die Series 6 lädt schneller auf als die Vorgänger. In rund 50 Minuten lud das Gerät von 8 auf 80 Prozent.