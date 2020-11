So viel Auswahl hatten iPad-Fans schon lange nicht mehr. Apple hat gleich mehrere Modelle seines Tablets in diesem Jahr erneuert . Doch welches soll man sich zutun? 20 Minuten hat das iPad Air und das reguläre iPad ausgiebig getestet.

Zuerst zum bunten Modell, dem iPad Air. Wobei bunt hier etwas gar hoch angesetzt ist. Zwar sehen die Farben – Grün, Sky-Blau und Roségold – auf Bildern sehr satt aus, hält man dann das Gerät in der Hand, so merkt man schnell, dass die Farben sehr dezent sind. Beim Testgerät war das Grün nur bei richtigen Lichtverhältnissen zu erkennen. Sonst wirkte das Gerät fast silbern.

Flottes Tablet

Das iPad Air (2020) kann vieles, was das teurere Pro-Modell kann – und einiges davon sogar besser. So steckt im Air zum Beispiel der neuere A14-Prozessor, während im Pro-Modell von 2020 ein A12z-Chip steckt. Dieser ist zwar in vielen, aber nicht in allen Benchmarks schneller als der A14. Im Alltag dürften die meisten Nutzer von all dem jedoch nicht viel mitbekommen.