«California Streaming» - Die neuen iPhones kommen am 14. September

Es ist die Frage, die sich Apple-Fans jedes Jahr aufs Neue stellen: Wann kommt das neue iPhone? Nun scheint diese Frage beantwortet. Zumindest hat Apple für den 14. September in seinem Headquarter in Cupertino in Kalifornien zu einem Herbstevent eingeladen. Dieser trägt den Slogan «California Streaming» und weist darauf hin, dass das Event online übertragen werden wird.

Konkret wird erwartet, dass Apple an diesem Event die neuen iPhone 13 vorstellt. Diese sollen laut CNN in vier verschiedenen Ausführungen erscheinen: Als iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Aber nicht nur Handys sollen am 14. September vorgestellt werden. So erwarten Apple-Experten und -Expertinnen, dass auch die neue Apple Watch Series 7 und eine neue Generation an AirPods vorgestellt werden wird.