Eine Milliarde mehr – Die neuen Kampfjets kosten jetzt 6 Milliarden Franken

6,035 Milliarden Franken: So viel sollen die neuen Kampfjets des Typ «F-35A» von Lockheed Martin die Schweiz kosten. Dies teilt die armasuisse in einer Medienmitteilung am Freitag mit. Man habe die Verträge mit der US-Regierung bereinigt und sei zu einem Gesamttotal von etwas über sechs Milliarden in Verpflichtungskrediten gekommen. Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, wird das Parlament nächstes Jahr im Rahmen der Armeebotschaft über den Kredit entscheiden.