Schuhe einlaufen: Diese 3 Tricks helfen wirklich

Obwohl Ballerinas laut Podologen zu den schlimmsten Schuhen für deine Füsse zählen, sind sie doch unglaublich bequem. Wer statt der zarten Schuhe im Balletcore-Look auch im Frühling nicht auf chunky Boots & Co. verzichten will, kommt um Blasen meist nicht rum. Denn dickes und starres Leder kann den Traumschuh zur Tortur machen. Mit diesen drei Tipps gehören schmerzende Füsse der Vergangenheit an.