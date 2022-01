Achterbahn : Die neueste, höchste Achterbahn der Welt kommt aus der Schweiz

In Saudiarabien soll die höchste, schnellste und längste Achterbahn der Welt gebaut werden. Nächstes Jahr soll die Bahn mit dem Namen «Falcon’s Flight» in der Wüste eröffnet werden. Gebaut werden soll sie von einer Liechtensteiner-Schweizer Firma.

Höchstgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern soll die vier Kilometer lange Achterbahn erreichen, und bis 160 Meter hoch soll die Strecke werden. Das wären allesamt neue Rekorde, obwohl die momentane Rekordachterbahn in New Jersey auch von derselben Liechtensteiner-Schweizer Firme gebaut wurde.

Auf der «Kingda Ka» wird man per hydraulischen Abschuss auf 139 Meter hochkatapultiert, kommt dann aber sehr bald schon wieder runter. Ein kurzer Spass. Die Fahrt im «Falcon’s Flight» soll einiges länger dauern, jedoch sind noch viele Details ungewiss. Ob das Milliarden-Projekt für den Six Flags Qiddiya Park in Saudiarabien überhaupt erst gebaut wird, ist nicht garantiert, denn ein ähnlicher Park in den Vereinigten Emiraten wurde noch nicht Realität. Für «Falcon’s Flight» gibt es jedenfalls schon mal ein animiertes Konzeptvideo, viel mehr aber nicht.