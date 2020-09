Sämtliche Einnahmen, die der Rapper Nativ durch den Verkauf seiner Single «Los» einnahm, spendete er den Migranten auf der griechischen Insel Lesbos. Mit den Geldern konnten rund 5000 Mahlzeiten an Geflüchtete verteilt werden. In einer zweiten und dritten Spendenaktion sammelte der Berner gar 10’000 Franken für die Bewohner des überfüllten Geflüchtetenlager Moria. Am Mittwoch mussten diese Flüchtlinge erneut fliehen, als in der Nacht ihre notdürftige Unterkunft in Flammen stand. Während die Feuerwehr auf Lesbos versuchte, das Feuer zu löschen, erlosch auch in Nativ ein Stück Hoffnung. «Die neusten Ereignisse machen mich wütend und traurig», so Nativ. Es sei schmerzhaft, mit anzusehen, wie etwas untergehe, wofür man sich eingesetzt habe. Zugleich sei es auch ein wichtiger Weckruf: «Der Brand im Camp Moria ist ein Hilfeschrei, den unsere Regierung jetzt nicht mehr länger ignorieren kann.»