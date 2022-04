Neutralität – «Die Neutralität war für die Schweiz immer wieder problematisch»

Der französische Präsident verurteilte das Massaker in Butscha deutlich und benannte die russische Armee als Täterschaft.

Doch Neutralität werde zu kurz gedacht und zu einseitig interpretiert, sagt der Berner Historiker André Holenstein. Sie habe der Schweiz schon in der Vergangenheit oft geschadet.

Andere Länder verurteilen das Massaker in Butscha deutlich. Der französische Präsident Emmanuel Macron forderte, dass sich Russland vor der internationalen Justiz wegen Kriegsverbrechen verantworten müsse. «Es war die russische Armee, die in Butscha war.» Der deutsche Kanzler Olaf Scholz nannte die «Ermordung von Zivilisten» ein Kriegsverbrechen. «Diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären.»

Der schweizerische Aussenminister Ignazio Cassis hingegen vermied an einem Point de Presse am Montagnachmittag das Wort «Kriegsverbrechen». Das sei ein juristischer Begriff, sagte er, ein Gericht müsse das untersuchen. Das EDA wolle keine Empörungsreaktion abgeben.

Umfrage: 89 Prozent halten Neutralität hoch

Damit traf Cassis einen Nerv. Während Politiker teilweise ein klareres Statement erwarten, ist die neutrale Haltung auch Ausdruck einer in der Schweiz tief verankerten Tradition, die sich im Gesetz und in der Politik widerspiegelt.

Das zeigt etwa die Umfrage von 20 Minuten und Tamedia zum Krieg in der Ukraine. Für 89 Prozent der Befragten hat die Neutralität einen wichtigen Stellenwert, für 24 Prozent davon ist sie sogar «nicht verhandelbar». 65 Prozent halten sie für sinnvoll, sie müsse jedoch der jeweiligen Situation angepasst und je nachdem aktiver gestaltet werden.

Der Historiker André Holenstein von der Universität Bern forscht seit Jahrzehnten zum Thema Neutralität und hat einen anderen Standpunkt: «Die Position des Neutralen ist immer wieder problematisch.» Dies im Gegensatz zum Mythos in den Köpfen der Schweizerinnen und Schweizer, welche die Neutralität unreflektiert als Element der Sicherheit und Unangreifbarkeit sehen würden, sagt Holenstein. Das stimme mit der Realität nicht überein, weder heute noch in der Vergangenheit.

Zur heutigen Situation sagt er: «Es ist offenkundig, dass in dieser Situation mit einem Aggressor, der in ganz klar böser Absicht ein Land angreift und eklatant gegen das Völkerrecht verstösst, weltweit eine Stimmung entstanden ist, in der auch die Schweiz klar für das Opfer dieser Aggression Position beziehen muss.» Da gebe es keinen Spielraum für Neutralität, sagt André Holenstein. «Wenn der Neutrale eine solche Situation erduldet, hinnimmt und sogar toleriert, dann stellt er sich ins Abseits und macht sich die internationale Gemeinschaft zum Gegner.»