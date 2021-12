Die niederländische Königsfamilie zeigt sich auf Instagram wieder vereint

1 / 6 In den Niederlanden sind wieder alle unter einem Dach: Königin Maxima (50) und König Willem-Alexander (54) posieren – scheinbar im Flur – mit ihren Töchtern Prinzessin Amalia (18), Prinzessin Alexia (16) und Prinzessin Ariane (14). Instagram/koninklijkhuis Besondere Freude haben die Royal-Fans an der Tatsache, dass Prinzessin Alexia auf dem Foto zu sehen ist. Die 16-Jährige besucht derzeit eine Eliteschule in Wales und scheint für die Weihnachtsfeiertage zurück in der Heimat zu sein. imago images/ANP Eine aufregende Zeit für die Königsfamilie, schliesslich gabs schon letzte Woche etwas zu feiern. Prinzessin Amalia wurde 18 Jahre alt. imago images/PPE

Darum gehts Der niederländische Hof veröffentlichte auf dem offiziellen Instagram-Account Koninklijkhuis ein neues Foto.

Darauf zu sehen ist die komplette Königsfamilie – ganz bodenständig und leger.

Besonders für Begeisterung sorgt Prinzessin Alexia. Die 16-Jährige absolviert derzeit ihr erstes College-Jahr in Wales und scheint für die Ferien wieder in ihrer Heimat zu sein.

Nach Prinzessin Amalias 18. Geburtstag vergangene Woche haben die Royals also einen weiteren Grund zur Freude.

In den vergangenen Monaten mussten sich die niederländischen Royals ziemlichen Gegenwind stellen. Zum einen sorgten die missachteten Abstandsregeln bei offiziellen Terminen für Unmut im niederländischen Volk, zum anderen stiessen die Ferien von Königin Maxima (50) und König Willem-Alexander (54) in Griechenland während der Corona-Pandemie auf herbe Kritik. Nun dürften sich die Wogen dank eines neuen Fotos in Holland wieder glätten.

Der niederländische Hof hat ein neues Bild auf Instagram veröffentlicht. Darauf zu sehen: Die Königsfamilie posiert in legerer Kleidung in ihrem – scheinbaren – (Palast-)Flur. Es scheint, als hätte sich das Königspaar mit ihren drei Töchtern Prinzessin Amalia (18), Prinzessin Alexia (16) und Prinzessin Ariane (14) schnell zusammengestellt, kurz bevor sie gemeinsam aufbrechen wollen. Der Kommentar unter dem Bild: «Die Feiertage stehen vor der Tür: Gemeinsam zu Hause.»

Alexia ist zurück in den Niederlanden

Mit der Anspielung dürfte die Rückkehr von Alexia in die Heimat gemeint sein. Die mittlere Tochter von Maxima und Willem-Alexander absolviert seit dem Sommer ihr erstes Schuljahr am United World College of the Atlantic in Wales, wo sie auch ihr internationales Abitur machen wird. Damit macht es die Prinzessin ihrem Vater gleich, der ebenfalls diese Schule besuchte.

Erst im November verriet die Königin, dass sie und ihr Mann noch keine Gelegenheit hatten, Alexia in Wales zu besuchen. Bis vor kurzem war die Schule nämlich von der Aussenwelt abgeschottet, um Corona-Infektionen zu vermeiden. «Wir hoffen, Alexia bald in der Nähe zu treffen», verriet die 50-Jährige bei einem Termin. Nun kam es zum langersehnten Wiedersehen: Die Feiertage verbringt die 16-Jährige nämlich im Kreise ihrer Familie im Huis ten Bosch Palast in den Niederlanden.

Vergangene Woche hatte die Familie bereits etwas zu feiern. Prinzessin Amalia wurde 18 Jahre alt und wurde in einer ausserordentlichen Sitzung dem niederländischen Staatsrat vorgestellt. Ein weiterer Schritt in Richtung Thron für die älteste Königstochter.