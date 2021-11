Steigende Corona-Zahlen – Die Niederlande könnten noch heute einen neuen Lockdown beschliessen

Als Massnahmen kommen die Wiedereinführung eines Mindestabstandes, eine Sperrstunde für Restaurants und Bars und sogar die 2G-Regel in Frage.

In den Niederlanden könnte die Regierung am Freitag einen neuerlichen Lockdown beschliessen.

Die Regierung ist so besorgt, dass sie gemäss Medienberichten wieder drastische Massnahmen ergreifen könnte.

Wie fast überall in Europa, steigen auch in den Niederlanden die Ansteckungszahlen derzeit rapide.

Niederländische Medien berichten, dass dem Land bereits am Samstag ein neuer Lockdown droht. Weil – ähnlich wie in der Schweiz und anderen europäischen Staaten – die Ansteckungszahlen zurzeit wieder Werte wie vergangenen Herbst erreichen, sieht sich die Regierung zum Handeln gezwungen. Sie will darum für einen beschränkten Zeitraum mehrere Massnahmen wieder einführen.