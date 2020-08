Beirut

«Die Notaufnahme sieht aus, als hätte ein Krieg begonnen»

Die Spitäler in Beirut sind nach der Explosion völlig überfüllt, die massiven Schäden lassen nur eine minimale medizinische Versorgung zu. Ärzte berichten.

In den Spitälern von Beirut herrscht Chaos. Videos zeigen Korridore voller Blut. Patienten werden in den Gängen oder gar draussen auf der Strasse behandelt. Angehörige irren in den Räumlichkeiten herum – auf der Suche nach ihren Liebsten.