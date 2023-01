Oberster Notfallmediziner : «Die Notfallstationen stehen am Rande des Zusammenbruchs»

Sollte sich die Situation in den Notfallstationen nicht verbessern, müsse der Zugang beschränkt werden, ist Vincent Ribordy, Co-Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Notfallmedizin, überzeugt.

«Die Menschen können nicht wegen jeder Kleinigkeit in den Notfall kommen», sagt der oberste Notfallmediziner. Im Bild: Die Notfallstation vom Bürgerspital Solothurn.

Im Gesundheitswesen sind viele Stellen offen: 14'779 Jobs sind in der Pflege derzeit unbesetzt. Auch 3904 Ärztinnen und Ärzte werden gesucht. Die Folgen davon kommen derzeit besonders die Notfallstationen zu spüren.

Der oberste Notfallmediziner, Vincent Ribordy, warnt gegenüber der «SonntagsZeitung»: «Wir stehen am Rande des Zusammenbruchs.» Erste Notfallstationen reagierten bereits. So bleibt die Notfallstation des Spitals Martigny VS zum Beispiel vorerst über Nacht geschlossen. Für Ribordy ist klar: «So kann es nicht weitergehen.»