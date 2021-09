Die Ochsenknechts bekommen eine eigene Reality-Show

Reality-TV-Fans aufgepasst: Nach den Geissens, Wollnys und Katzenbergers kommen nun die Ochsenknechts. Anfang 2022 soll auf Sky die neue Serie «Diese Ochsenknechts» anlaufen – angelehnt an das US-amerikanische Erfolgsformat «Keeping Up With The Kardashians», in dem es in 20 (!) Staffeln um das Leben des Kardashian-Jenner-Clan geht. Gemäss «Bild» haben die Dreharbeiten für «Diese Ochsenknechts» bereits begonnen.