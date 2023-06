Grosskonzerne in 138 Ländern sollen eine Mindeststeuer von 15 Prozent zahlen. Das will die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gemeinsam mit der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20).

Das Geld aus den zusätzlichen Steuereinnahmen geht zu 75 Prozent an die Kantone und zu 25 Prozent an den Bund. Die Kantone, die Grossfirmen beherbergen, profitieren also. Dies wurde gezielt so gewählt, damit die Einnahmen dort eingesetzt werden können, wo die Mindeststeuer zu Einbussen bei der Standortattraktivität führt. Über den nationalen Finanzausgleich würden jedoch auch die übrigen Kantone von den Einnahmen profitieren.