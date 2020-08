Neue Ohrmarken-Regeln «Die Ohren der Schafe entzünden, eitern und verkrusten»

In den offenen Wunden sammeln sich Maden-Eier, es soll zu verfaulten Ohren und Blutvergiftungen gekommen sein: Tierhalter berichten von brutalen Zuständen durch die vom Bund vorgeschriebenen Ohrmarkierungen für Schafe und Ziegen.

Eine neue Weisung des Bundes hat blutige Konsequenzen für Nutztiere und ihre Halter: Seit dem 1. Januar 2020 müssen Schweizer Tierhalter ihre Schafe und Ziegen mit je zwei Ohrmarken kennzeichnen, eine davon elektronisch. Zudem müssen sie ihre Tiere zur Identifikation und Nachverfolgbarkeit in der Tierverkehrsdatenbank (TVD) des Bundes registrieren. Laut der Regierung sei diese Kontrolle des Tierverkehrs für eine wirksame Tierseuchenbekämpfung, sowie für die Sicherheit von Lebensmitteln tierischer Herkunft «von grosser Bedeutung».

Bei den Schaf- und Ziegenhaltern stösst die Neuerung jedoch auf wenig Gegenliebe. In der Facebook-Gruppe «Buurechind mit Liib und Seel» klagen sie über entzündete, eiternde oder gar faulende Ohren. «Von wegen keine Probleme mit den Ohrmarken. Wacht endlich auf in Bern», schreibt ein User zu Fotos, auf denen die entzündeten Ohren seiner Schafe zu sehen sind. Andere Facebook-Benutzer stimmen ihm zu: «Es haben alle das gleiche Problem. Der Stift der Marke ist zu kurz und quetscht das Ohr bereits, wenn man die Marke anbringt.» Und eine Frau schreibt: «Die Tiere haben Schmerzen! Ich markiere die Kleinen wegen dem Problem gar nicht mehr.»

Maden in den Wunden

Bei der Aargauer Schafhalterin Silvana Rosenberg waren rund 100 von 300 Schafen betroffen. «Die Ohren der Schafe entzünden, eitern und verkrusten – bei Tieren von befreundeten Haltern ist es bereits zu Blutvergiftungen gekommen.» In den gröbsten Fällen hätte sie die Marken daher wieder rausgeschnitten. «Was im Sommer hinzukommt, sind die Fliegen, die ihre Eier in die Wunden ablegen.»

Die Problematik habe ihren Ursprung im neuen Hersteller der Ohrmarken, sagt Rosenberg. Die letzten Jahre seien die Ohrmarken vom Schweizer Hersteller Multiflex fabriziert worden, erst seit diesem Jahr stelle sie die deutsche Firma Allflex her. «Der Stift der Ohrmarke ist zu kurz und zu weich, was die Quetschung verursacht. Ausserdem fehlen die Luftlöcher, was wahrscheinlich zum Juckreiz führt.» Deshalb würden die Schafe oftmals die Marke rausreissen.