Ankunft am Flughafen - Die Olympiasiegerinnen Lara Gut-Behrami und Corinne Suter landen in Kloten

Die Maschine soll mittlerweile gelandet sein. In einer Lounge am Flughafen Zürich warten die Medienschaffenden, um die Olympia-Heldinnen in Empfang zu nehmen. Auch Corinne Suters Familie war anwesend und konnte bereits mit etwas Vorlauf ihren Star in die Arme nehmen. Unser Reporter Lucas Werder ist vor Ort. Sportchef Tobias Wedermann liefert zusätzliche Informationen aus dem 20 Minuten-Studio. Es kann sich nur noch um Minuten handeln.