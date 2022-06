Covid-19-Pandemie : Die Omikron-Variante BA.5 ist ansteckender, aber auch tödlicher?

Der Omikron-Subtyp BA.5 ist in der Schweiz angekommen und breitet sich aus. Was weiss man über ihn? Wie gefährlich ist er? Und was verrät der Blick auf andere Länder, in denen BA.5 schon länger kursiert?