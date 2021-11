«Bilanz»-Ranking - Die On-Gründer gehören neu zu den 300 Reichsten der Schweiz

Das sind die Neuen auf der Reichen-Liste

Georges Kern/Vermögen: 150 bis 200 Millionen Franken. Kern hält fünf Prozent an der Uhrenmarke Breitling. Deren Umsatz schnellte nach dem Corona-Einbruch um fast 40 Prozent in die Höhe auf über 700 Millionen Franken. Das Unternehmen soll knapp drei Milliarden Wert haben. Kern möchte in drei bis vier Jahren mit Breitling an die Börse gehen.