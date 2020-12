500’000 Franken braucht die Operation Libero, damit sie bis Ende 2021 überleben kann. In der Politik ist man sich über deren Stellenwert uneinig.

Es gehe schlicht darum, die Zukunft zu sichern, sagt Laura Zimmermann, Co-Präsidentin der Operation Libero. Die Organisation will deshalb in einem Crowdfunding bis im Februar eine halbe Million Franken sammeln. Damit will sie bis Ende 2021 unter anderem sechs Angestellte bezahlen, dazu kommen Büro-, Verwaltungskosten und Informatikaufwand. Mit dem Crowdfunding sind bereits mehr als 54’000 Franken zusammengekommen (Stand 9. Dezember, 16:50 Uhr).

In den sozialen Netzwerken muss der Verein, der mit dem Kampf gegen die Durchsetzungsinitiative der SVP bekannt wurde und sich zuletzt für die Konzernverantwortungsinitiative eingesetzt hat, viel Häme einstecken. In Bundesbern würden es aber viele bedauern, wenn es die Operation Libero nicht mehr gäbe. So sagt SP-Nationalrat Fabian Molina, dass der «Einfluss der Operation Libero» wohl etwas überschätzt werde. Jedoch sei die Gruppierung eine Bereicherung für die Schweizer Politiklandschaft. «Sie präsentiert eine neue, liberal-bürgerliche Idee der Schweizer Politik. Jedoch sollte sie politisch noch mehr selber Position beziehen.»

SVP-Nationalrat Walter Wobmann findet, die Schweiz habe vor der Operation Libero bestanden und werde auch danach bestehen: «Sie nehmen sich viel zu wichtig, sind aber nur eine von vielen kleinen politischen Gruppierungen.» Wobmann würde es begrüssen, wenn sie sich aktiv in der Politik beteiligen und nicht nur ausgewählte Themen thematisieren würde.

Jungpolitiker zeigt sich kritisch

Kaum vermissen würde Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen, die Operation Libero: «Die Operation Libero betreibt seit Anfang an Opportunismuspolitik und engagiert sich nur da, wo es gerade Mode ist. Heisse Eisen wie die Altersvorsorge, die für uns Junge zentral sind, werden bewusst nicht angepackt.» Man kenne die Gruppe nur als Kampforganisation gegen die SVP. Wofür sie jetzt noch 500’000 Franken sammeln wolle, versteht Jungpolitiker Müller nicht. «Der Einfluss der Operation Libero auf die Schweizer Politik ist marginal. Für sechs Angestellte – eine enorme Zahl – ist der Output der Gruppe doch verschwindend klein. Das ist schon fast eine Geldwegwerf-Maschine.»

Anders sieht das die Operation Libero. «Mit sechs Mitarbeitenden, Raum-, Verwaltungs- und Informatikaufwand brauchen wir rund 47’000 Franken im Monat. Damit zahlen wir Durchschnittslohn. Fürs ganze nächste Jahr kommt man also auf rund 500’000 Franken», begründet der Verein den Geldbedarf. Man strebe eine Themenführerschaft in jenen Themen an, von denen man glaube. dass sie gleichzeitig von grundlegender Bedeutung und durch die etablierte Politik vernachlässigt seien: Aktuell seien das Europa, Digitalisierung, Bürgerrecht und Transparenz. Man setze aber auf Kleinspenden und wolle nicht von Grosskonzernen oder Mäzenen abhängig sein.