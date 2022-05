Psychologe zum Überfall auf Familie: «Die Opfer fühlen sich wehrlos und bangen ums Überleben»

Erst kürzlich haben unbekannte und maskierte Männer in Oberengstringen ZH eine Familie überfallen und ausgeraubt.

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die in Jonen AG eine Familie überfallen haben.

Zwei Männer haben letzte Woche eine Familie in einem Haus in Jonen AG überfallen und drei Personen im Alter von 20, 26 und 73 Jahren gefesselt. Einer der Täter war laut der Kantonspolizei Aargau mit einer Pistole bewaffnet. Als es an der Haustür klingelte, flüchteten die Männer mit etwas Schmuck und Geld. Psychotherapeut Felix Hof erklärt, wie sich ein solcher Vorfall auf das Leben der Betroffenen auswirken kann.