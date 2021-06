Niederlande – Ukraine - Die Oranje startet gegen die Ukraine ins EM-Turnier

Mit Niederlande gegen Ukraine trifft übrigens der 16. der Weltrangliste auf den 24. So gross sind die Unterschiede hier also nicht. Die zwei Nationalmannschaften begegneten sich übrigens erst zweimal. Zuletzt vor fast 11 Jahren bei einem 1:1 in einem Freundschaftsspiel. Das erste Duell gewann Holland zwei Jahre zuvor mit 3:0.