Unbewilligte Demo in Luzern - «Die Organisatoren müssen zur Verantwortung gezogen werden»

Am Samstag kam es in der Stadt Luzern zu einer unbewilligten Demonstration gegen die Corona-Massnahmen. Laut Luzerner Polizei zogen rund 1500 Personen durch die Stadt Luzern. Diverse Personen im Umfeld der Demo wurden kontrolliert, rund 60 Wegweisungen hat die Polizei ausgesprochen. Die Luzerner Polizei konnte am Sonntag keine Angaben machen, ob es im Nachgang zu der Demonstration zu Anzeigen kam.