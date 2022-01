Hofstetten SO – Millionenschaden nach Kirchenbrand – wurde das Feuer gelegt?

Am Silvesterabend brannte die römisch-katholische Kirche in Hofstetten-Flüh.

Am 31. Dezember brannte in Hofstetten-Flüh SO die römisch-katholische Kirche.

Am Abend von Silvester, um 17.25 Uhr, brannte in Hofstetten-Flüh SO die römisch-katholische St. Nikolaus Kirche lichterloh. Mehrere Feuerwehren aus der Region löschten daraufhin das Gotteshaus. «Nach dem Durchlüften des Brandobjektes zeigte sich, dass in der Kirche durch das Feuer, die entstandene Hitze, Russniederschlag und Löschwasser massive Schäden entstanden sind», schrieb die Kantonspolizei Solothurn am Tag darauf in einer Nachricht.