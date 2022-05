Israel: «Die Palästinenser haben die Kugel, mit der Shirin Abu Akleh getötet wurde»

Man müsse den Tod der Journalistin in einem grösseren Kontext sehen, sagt Talya Lador Fresher, Europa-Chefin im israelischen Aussendepartement. «Davor sind in zwei Monaten 19 israelische Zivilisten getötet worden.» Video: Taddeo Cerletti

Vor zwei Wochen wurde die palästinensische Journalistin Shirin Abu Akleh erschossen. Israeli und Palästinenser geben sich gegenseitig die Schuld. Was zeigen die Ermittlungen?

Es ist ein tragischer Todesfall. Was genau passiert ist, wissen wir aber nicht, denn die Palästinenser haben die Kugel und sie weigern sich, mit uns zusammen den Fall aufzuklären. Man muss jedoch auch das ganze Bild sehen: Der Einsatz der israelischen Sicherheitskräfte in Jenin erfolgte nach einer beispiellosen Terrorwelle, in zwei Monaten waren 19 israelische Zivilisten getötet worden. Wir können unsere Augen nicht verschliessen vor diesem Zustand. Dieser tragische Todesfall ereignete sich auf einem Kriegsschauplatz.

Laut CNN berichten Augenzeugen, dass zum Zeitpunkt des Todes der Journalistin keine Kampfhandlungen stattfanden.

Wie gesagt, wir haben die palästinensische Seite gleich nach dem Vorfall gebeten, sich an einer transparenten und unabhängigen Untersuchung zu beteiligen. Leider wurde das negativ beantwortet. Und nicht nur das: Da die Palästinenser die Autopsie selber durchgeführt haben, sind sie noch immer im Besitz der Kugel, die Shirin Abu Akleh getötet hat. Auch diese wurde uns für eine Untersuchung nicht herausgegeben. Nebenbei möchte ich noch sagen: Israel hat eine der höchsten Zahlen ausländischer Journalistinnen und Journalisten, was ein Zeugnis der Presse- und Meinungsäusserungsfreiheit ist.

An der Beerdigung der Journalistin griffen Polizisten ein, der Sarg fiel beinahe zu Boden. War das nötig?

Wir führten im Vorfeld Gespräche mit der Familie der Verstorbenen und einigten uns darauf, dass keine palästinensischen Flaggen gezeigt werden, weil das in Jerusalem nicht erlaubt ist. Der Grund dafür ist: Wir glauben an ein vereinigtes Jerusalem unter der Hoheit von Israel. Wer in Jerusalem die palästinensische Flagge zeigt, respektiert dies nicht. An der Beerdigung wurde die Flagge dennoch gezeigt.

Hätte man das in diesem Fall nicht durchgehen lassen können?

Am Ende war die Frage, ob es sich um einen Familienanlass oder eine politische Demonstration handelt. Angesichts der hohen Teilnehmerzahl war es klar eine politische Demonstration. Deshalb hat die Polizei eingegriffen.

War das Vorgehen verhältnismässig?

Ich sage es so: Für das israelische Image war es nicht gut.

Marsch durch New York, in Gedenken an die getötete palästinensische Journalistin Shirin Abu Akleh. Familienmitglieder und Freunde tragen den Sarg während der Trauerfeier am 13. Mai in Jerusalem. Dabei kommt es zu einem Polizeieinsatz, wodurch der Sarg fast zu Boden fällt. «Für das israelische Image war das nicht gut», sagt Botschafterin Talya Lador Fresher.

Seit einigen Monaten wird Israel von einer besonders verheerenden Terrorwelle heimgesucht. Wie ordnen Sie das ein?

Die Hamas sehen, dass es besser läuft in letzter Zeit. Israel hat heute Frieden mit Marokko, Bahrain, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und wir haben bessere Beziehungen mit Jordanien und Ägypten. Dadurch ist die Situation in Nahost besser, stabiler, geworden. Das wollen die Terroristen nicht, sie wollen destabilisieren. Deshalb verstärken sie den Terror.

Amnesty International bezichtigt Israel der Apartheid wegen des Umgangs mit den Palästinensern.



Amnesty International hat die Situation überhaupt nicht verstanden. Der Bericht vom Februar ist auch nicht neutral und unvoreingenommen, sondern aus pro-palästinensischer Sicht verfasst – und zwar aus der Sicht des palästinensischen Flügels, der keinen Frieden will. Es gibt deutsche Politiker, die wegen dieses Berichts ihre Mitgliedschaft bei Amnesty gekündigt haben. 20 Prozent der israelischen Bevölkerung sind israelische Araberinnen und Araber, welche die volle Staatsbürgerschaft besitzen, mit denselben Rechten und Pflichten wie alle Israelis. Das beinhaltet etwa die Pflicht zum Militärdienst oder das Recht, zu wählen und sich zur Wahl zu stellen. Natürlich gibt es immer Verbesserungsmöglichkeiten, auch bei der Integration der israelischen Araberinnen und Araber. So funktioniert die Integration der jungen arabisch-israelischen Frauen an den Hochschulen sehr gut, bei den Männern aber noch nicht. Hier braucht es noch einen Effort.

Sie sind Europa-Chefin in Israel. Warum besuchen Sie die Schweiz?

Die Schweiz ist seit kurzem unser zweitwichtigster Handelspartner nach Deutschland. Vorher war Grossbritannien an zweiter Stelle, nach dem Brexit hat es hier eine Verschiebung gegeben. Der Austausch ist also sehr intensiv.

Wie gefällt es Ihnen?

Sehr gut, ich bin zum ersten Mal beruflich hier. Gestern Abend habe ich Fondue gegessen, und es gab Treffen mit Vertretern des schweizerischen Aussendepartements, mit der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Israel sowie mit der jüdischen Zivilgesellschaft.

Was in Europa derzeit vorherrscht, ist Krieg. Welche Rolle spielt Israel in diesem Konflikt?

Wir haben schon vor Kriegsausbruch zu vermitteln versucht, und wie Sie wissen, ist Premierminister Naftali Bennett sofort nach Kriegsausbruch nach Moskau gereist, um mit Putin zu reden. Leider hat es nichts genützt.

Wie viele ukrainische Flüchtende sind in Israel?

Hier muss ich ein wenig ausholen. Israel ist ein jüdischer Staat, deshalb hat jeder Jude in Israel jederzeit das Recht auf Staatsbürgerschaft, auch wenn er in zweiter oder dritter Generation von Juden abstammt. Das kommt davon, dass die Nazis während des Zweiten Weltkriegs auch Nachkommen von Juden in zweiter und dritter Generation vernichtet haben. In der Ukraine leben eine Viertelmillion Juden, einige von ihnen sind zu uns gekommen. Rund 20’000 Ukrainerinnen und Ukrainer, Nicht-Juden, waren schon vor Kriegsausbruch in Israel. Sie haben die Erlaubnis bekommen zu bleiben. Insgesamt sind es einige 10’000 Geflüchtete.



Finden Sie es richtig, dass die Nato Waffen in die Ukraine liefert?

Wir sind mit unseren Partnerstaaten in Europa und mit den USA einig, dass die Ukraine ein Anrecht auf territoriale Integrität und Souveränität hat und Russland diesen Angriffskrieg verantwortet. Das Vorgehen der Partnerländer ist folgerichtig. Doch Israel ist in einer speziellen Position.

Warum?

Es gibt eine sehr grosse jüdische Gemeinde in Russland. Und es ist in unserer DNA, dass Israel als jüdisches Land eine besondere Beziehung zur jüdischen Gemeinde pflegt, und damit auch zu Russland.

Der Westen schneidet Putin, Israel pflegt die Beziehungen.