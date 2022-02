Schweizer Konsumverhalten : Die Pandemie scheint nur noch von Montag bis Freitag zu gelten

Exklusive Daten, die der «SonntagsZeitung» vorliegen, zeigen, dass die Teilhabe am sozialen Leben in der Schweiz momentan fast nur am Wochenende stattfindet. Dann dafür aber umso mehr: Die Kreditkartenumsätze sind höher als vor der Pandemie.

1 / 3 Die Schweizer Bevölkerung zieht es momentan vor allem am Wochenende in die Restaurants. (Archivbild) imago images/Geisser Nächste Woche wird der Bund bekannt geben, wie die angesteuerten Lockerungen aussehen werden. Was klar ist: Die Zertifikatspflicht wird fallen. (Archivbild) imago images/Geisser Unter der Woche läuft nicht viel: Gastroverbände befürchten, dies werde sich wegen der Homeoffice-Empfehlung noch länger nicht ändern. (Archivbild) imago images/Andreas Haas

Darum gehts Schweizerinnen und Schweizer besuchen städtische Restaurants vor allem am Wochenende.

Die Kreditkartenumsätze sind sogar höher als noch vor der Pandemie.

Unter der Woche hält man sich still. Es ist, als würde die Pandemie nur an Wochentagen gelten.

Das Verhalten von Herrn und Frau Schweizer gleicht momentan unter der Woche einem Leben auf Stand-by: Auf das öffentliche Leben und Restaurantbesuche wird verzichtet, man verhält sich vorsichtig. Am Wochenende scheinen dann alle Schranken zu fallen und es wird kompensiert. So sagt Wirtschaftsprofessor Matthias Fengler von der Universität St. Gallen der «SonntagsZeitung: «Unter der Woche herrscht die Pandemie; am Wochenende macht sie eine Pause».

Der Zeitung liegen Echtzeitdaten zum Konsumverhalten der Bevölkerung vor. Die Kreditkartenumsätze auf diesen ausgewerteten Daten zeigen, dass am Wochenende in den Innenstädten das Geschäft noch besser läuft als noch vor der Pandemie im 2019. Unter der Woche aber sind die Umsätze genau so tief wie in diese in Dorfbeizen.

Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass den Restaurants unter der Woche die Leute fehlen, die im Homeoffice arbeiten. Auch Daniel Wiesner, Co-Geschäftsführer der Gastrogruppe Wiesner, bestätigt dies der «SonntagsZeitung». So würden sich zuerst auch die Umsätze von Samstag und Sonntag durch die angekündigten Lockerungen steigern.

Gastro hat Angst vor Zurückhaltung der Menschen

Trotzdem befürchtet viele, dass aufgrund der vorgängigen Jahre, in denen die Menschen in eine Art Krisenmodus umgeschaltet haben, die Restaurants nicht gleich gestürmt werden. Sie müssten von der Gesellschaft zuerst wieder als «sichere» oder «virenfreie» Orte wahrgenommen werden.

Am Mittwoch gibt der Bund bekannt, wie genau die Lockerungen aussehen werden. Klar ist, dass die Zertifikatspflicht fallen wird. Somit werden auch die immer noch ungeimpften Menschen wieder Zugang zu den Innenbereichen der Restaurants erhalten.

Weitere ausgewertete Daten, wie die Analyse des Fussgängeraufkommens in Zürich zeigen, dass sich seit Anfang Jahr mehr Menschen im Stadtzentrum aufhalten als noch im vergangenen Jahr. Trotzdem sei es wegen Homeoffice immer noch schwierig für die Gastro: Die Geschäftszahlen sind tiefer als in den Jahren vor der Pandemie. Es besteht auch die Angst, dass die Geimpften durch die Lockerung Angst vor der Präsenz der Ungeimpften hat, so Tobias Burkhalter von Gastro Bern.

In Zürich hofft man derweil auf den Nachholbedarf der Menschen an sozialen Kontakten, denn nach zwei Jahren «Social Distancing» haben wohl auch die Introvertierten Lust, wieder einmal einen geselligen Abend zu verbringen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!