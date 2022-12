Cathy und Mats Hummels sind offiziell geschieden

Der Fussballer und die Moderatorin unterzeichneten am Montagmorgen die Scheidungspapiere im Amtsgericht München.

FC Bayern via Getty Images

Trotz ihrer Scheidung kommen Cathy Hummels (34) und ihr Ex Mats Hummels (34) weiter gut miteinander aus. Dies verraten sie nach ihrem Scheidungstermin am Montagmorgen.

Mats kam zehn Minuten zu spät

Der ganze Gerichtstermin verlief, wie die deutsche Zeitung weiter berichtet, friedlich. Nur zu Beginn gab es ein paar Minuten Verzögerung – Mats kam zu seiner eigenen Scheidung zehn Minuten zu spät. Cathy lässt das auf Instagram nicht unkommentiert und postet augenzwinkernd ein Bild in ihrer Story und markiert darauf ihren mittlerweile Ex-Ehemann: «Ich warte auf @aussenrist15. Es gibt Termine, da sollte man nicht zu spät kommen.»

Sie bleiben ein Team

Doch trotz Ehe-Aus wollen die Influencerin und der Fussballer weiterhin an einem Strang ziehen, Freunde bleiben und sich zusammen um ihren gemeinsamen Sohn Ludwig (4) kümmern. «Heute war unsere Scheidung. Wir sind weiterhin Freunde, Familie und fürsorgliche Eltern», so Hummels. Tatsächlich postet Cathy immer wieder mal Bilder von sich mit Sohnemann Ludwig und ihrem frisch geschiedenen Ex auf Instagram. Nach dem Amtstermin ging es dann noch zusammen weiter. «Jetzt frühstücken wir erstmal gemeinsam und trinken einen Kaffee. Wir hatten 13 wunderschöne Jahre.»