Die meisten Todesfälle in der Corona-Pandemie haben derzeit die USA zu beklagen, gefolgt von Brasilien, Mexiko, Indien und Grossbritannien.

via REUTERS

Die Spanische Grippe gilt als die grösste demografische Katastrophe in der neueren Geschichte der Schweiz, während der 1918 und 1919 ungefähr 25'000 Menschen starben: Aufnahme einer Krankenstation in Washington, 1918.

Soldaten während der Spanischen Grippe in Quarantäne in Kansas, USA, 1918.

Die Parallelen sind «bemerkenswert», so die Forschenden.

Schon oft wurde die Corona-Pandemie mit der Spanischen Grippe , die zwischen 1918 und 1919 grassierte, verglichen. Nun hat ein interdisziplinäres Forschungsteam der Universitäten Zürich und Toronto die Ausbreitungsdaten Influenza-ähnlicher Erkrankungen und damit auch das Verhalten der Behörden in der Krise untersucht.

Um die Untersuchung einzugrenzen, zeigten die Forscher ihre Ergebnisse am Beispiel des Kantons Bern auf. In der ersten Welle im Juli und August 1918 griff der Kanton rasch, stark und zentral ein, schloss Schulen und schränkte Versammlungen ein. «Wir sehen an den Zahlen, dass diese behördlichen Massnahmen – ähnlich wie heute – assoziiert waren mit einem Rückgang der Infektionszahlen», sagt Co-Erstautor Kaspar Staub vom Institut für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich.