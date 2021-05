@runawayueli im «Fernweh»-Podcast - «Die Parallelen zwischen Japan und der Schweiz haben mich fasziniert»

Ein bisschen Träumen und Fernweh-Stillen? Yep, auch darum gehts. Die Podcast-Gäste schwelgen in Erinnerungen an ihre grössten Trips und liefern Inspiration.

Wir wollten nach Asien und dort gibt es ein paar Hubs, an denen man in der Regel startet. Singapur hat uns einfach am meisten gereizt. Wahrscheinlich weil es noch etwas westlicher ist, als andere asiatische Destinationen und als Einstieg für so eine Reise wohl einfacher als Downtown-Delhi in Indien.