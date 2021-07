Mykonos - Die Party auf der griechischen Insel geht weiter – das Tanzverbot bleibt

Nach neun Tagen wurde am Dienstag die Ausgangssperre wieder aufgehoben. Was bleibt ist die Sitzplicht für Gäste und das Tanzverbot.

Am 17. Juli verhängte Mykonos eine nächtliche Ausganssperre.

Vor etwas mehr als einer Woche wurde auf der griechischen Insel Mykonos eine nächtliche Ausgangssperre ausgerufen. Grund dafür waren die rapide ansteigenden Infektionszahlen. Seit Montagabend ist die Sperre zwischen 1 und 6 Uhr wieder aufgehoben. Dafür massgeblich sei, dass die Ansteckungen gemäss der Gesundheitsbehörden in den vergangenen Tagen zurückgegangen sind, schreibt das Newsportal «RND» . Was bleibt, ist nach wie vor das Tanzverbot. Gäste dürfen in Restaurants und Bars nur bedient werden, wenn sie einen Sitzplatz haben.