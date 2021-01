Im Verlauf der Silvesternacht gingen Hinweise ein, dass in einer leerstehenden Gewerbeliegenschaft in Volketswil eine unbewilligte Party mit über hundert Gästen durchgeführt werde.

«Dutzende Polizisten haben das Gebäude umstellt.» Eine Leser-Reporterin war vor Ort, als in der Silvesternacht in Volketswil ZH eine illegale Silvesterfeier in einer leerstehenden Gewerbehalle geräumt wurde. Sie und ihre Kollegin hätten ebenfalls an der Party teilgenommen. «Wir wollten feiern und mit Kollegen Party machen», sagt sie. Auch wenn ihnen bewusst gewesen sei, dass diese Veranstaltung in Bezug auf die geltenden Corona-Massnahmen illegal war.