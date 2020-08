vor 1h

«Die Passantin hat der Frau das Leben gerettet»

Am Montag sah eine Passantin in Weesen SG etwas im Walensee schwimmen. Sie war sich erst nicht sicher, ob es sich um ein Stück Holz oder um eine Person handelt. Schliesslich alarmierte sie den Notruf und rettete so das Leben der Frau.

von Jil Rietmann

« Die Meldung über eine vom Stand - up-Paddle gefallene Person ging bei uns am Montag um 18.05 Uhr ein. Es herrschte Wind und mittelstarker Wellengang auf dem See», sagt Andi Mang, Vize-Obmann der Seerettung Weesen SG. Eine aufmerksame Passantin auf dem Seeweg Weesen-Mühlehorn s ei zunächst unsicher gewesen, ob es sich um ein Stück Holz oder eine «schwimmende» Person handelt. Nach einigem Zögern entschied sie sich, einen Notruf abzusetzen, heisst es im Einsatzbericht der Seerettung Weesen.

Die ausgerückte Seerettung Weesen konnte , dank de r Anweisungen der alarmierende n Person, die in Seenot geratene Stand - up-Paddlerin mitten im See schnell finden und bergen. «Bei Wellengang ist es für uns extrem schwierig, eine Person im Wasser aus der Distanz ausfindig zu machen. Bei flache m See können wir mit dem Radar jede Ente auf dem See orten. Bei Wellengang ist dies jedoch nicht mehr möglich. » Kleinere Objekte, wie z um Beispiel ein menschlicher Kopf , seh e man dann auf dem Radarbild kaum mehr, da die W ellen dies verhinder te n.

Leben gerettet

Die Stand - up-Paddlerin sei mit ihrer Kollegin auf dem See gewesen. Als der Wind aufkam, verloren sich die beiden aus den Augen . Die Kollegin konnte sich allein ans Ufer retten. Die geborgene Frau wurde durch die Seerettung erstbetreut und anschliessend für weitere Abklärungen durch die Ambulanz ins Spital gebracht. «Ich denke, die alarmierende Passantin hat der Stand - up-Paddlerin das Leben gerettet » , so Mang. Ein paar Minuten später wäre die Sache wohl anders ausgegangen.

«Viele Leute kennen die Gesetze auf dem Wasser nicht und sind sich de r Gefahren und Folgen nicht bewusst », sagt Mang. Das konnte auch am vergangenen Wochenende festgestellt werden. « Ein grosser Teil war ohne Schwimmweste unterwegs , und die Wassergefährte waren nicht angeschrieben. Wenn wir ein treibendes Brett auf dem See vorfinden und die zugehörige Person nicht ausfindig machen können, löst dies in der Regel eine grosse Suchaktion aus », sagt er.