Rentenalter 65 für Frauen. So will der Ständerat die Rentenreform vorantreiben. Allerdings ist das Thema Rente damit noch lange nicht vom Tisch. Besonders die Jugendlichen blicken in eine unsichere Zukunft, was ihre Rente angeht. 20 Minuten hat nachgefragt, wie die Community die Rente sichern will.

Gymnasiastin Catarina De Santos ( 20 ) sagt: «Dass Frauen nun gleich lang wie Männer arbeiten finde ich gut. Es soll gleichberechtigt sein. Ich finde, ein Jahr macht keinen grossen Unterschied . Un d wenn so auch die Staatskasse aufgefüllt wird, finde ich ein Jahr okay. Ich denke, dass viele Jugendliche auch nicht an die Rente denken. Wir sind jung, wir sind zwanzig Jahre alt und geben viel Geld für Unnötiges aus und wollen Spass haben. Wir denken noch nicht ans Sparen und an die Pension, obwohl es wichtig wäre.»



Marcel Jakob ( 36 ) ist Anwalt . Er sagt zum Thema: «Wenn wir langfristig die Rente sichern wollen, müssen wir darüber reden, das Rentenalter von allen anzuheben. Ich denke nicht, dass wir in unserem Alter mit 65 Jahren in Pension werden gehen können. Die Pension reicht heute schon für die meisten Leute nicht und die AHV alleine wird für uns sicher nicht reichen. Absichern können wir uns nicht. Wir können lediglich nur a rbeiten gehen und sparen. Ich glaube schon, dass es eine Tatsache ist, dass es heutzutage als junger Mensch schwierig ist, dorthin zu gelangen, wo jemand hingelangt ist, der vor 50 Jahren angefangen hat zu arbeiten. Ich denke, man muss sich Gedanken darüber machen, wie man die Chancengleichheit wiederherstellt.»