Bademode-Trends 2021 - Die perfekte Beachwear für jeden Bade-Typ

Noch wird es draussen nur zaghaft wärmer – doch der Sommer kommt. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Dir fehlt noch das passende Outfit fürs kühle Nass? Wir haben für jeden Badetyp ein paar Ideen zusammengestellt:

Die Sportskanone

Am liebsten verbringst du deinen Sommer im Wasser. Ob du dabei mit dem Stand-Up-Paddel über den Zürichsee schiffst, oder vor dem Arbeitstag ein paar Längen schwimmst: Hauptsache, du bewegst dich!

Faul auf der Wiese zu liegen und Löcher in die Luft zu starren ist nichts für dich. Darum möchtest du auch einen zuverlässigen und sportlichen Begleiter, wenn es um Bademode geht, in dem du dich bewegen kannst.

Diese Modelle könnten was für die Sportskanone sein:

Dieses One-Piece ist eigentlich ein Wetsuit, eignet sich also wunderbare für eine schnelle Trainingssession am Morgen: Wetsuit « The Yulex » ca. Fr. 164.– von Ansea Ansea Bikini aus recyceltem Nylon. Das verstärkte Unterbrustband sorgt für einen sicheren Halt: Bikinitop « Dita » ca. Fr. 90.– von Lonely The Label Lonely The Label Das Top sowie das passende Höschen dazu sind auch in grossen Grössen erhältlich: Bikini Bottom « Dita » ca. Fr. 90.– von Lonely The Label Lonely The Label

Die Faulenzerin

Die grösste Bewegung hast du dann, wenn du kurz von deinem Sonnenbad aufstehst, um deinen Drink nachzufüllen oder dir einen Schnitz Wassermelone zu holen.

Sport ist für dich ein Fremdwort, dafür steht Komfort bei dir an erster Stelle. Schliesslich brauchst du für das Lösen deiner Kreuzworträtsel weder viel Rüschen noch Cut–Outs .

Diese Bademode könnte die Faulenzerin glücklich machen:

Aus recyceltem Polyester mit dem typischen Ganni–Smiley funktioniert auch super als Oberteil: Badeanzug Fr. 175.– von Ganni Ganni Sorgt für das Drama beim auf dem Liegestuhl liegen: Der klassische schwarze Badeanzug aber mit einem Twist en Français: Badeanzug « Chanson d’Amour » Fr. 105.– von Sézane Sézane Dieses Triangel Oberteil lässt sich durch die verstellbaren Knöpfe auch grösser machen und sorgt so für Komfort: Triangel Oberteil « Joan » ca. Fr. 68.– von Zonarch Zonarch

Die Trendsetterin

Was du die letzten Wochen auf Instagram gesehen hast, wird von dir konsequent nachgestylt. Kylie Jenner & Co. mögen sich in Kalifornien sonnen, doch du stehst den It–Girls in nichts nach, wenn es ums Badi–Styling geht.

Auch den Bikini verkehrt herum zu tragen ist für dich in p uncto Styling gerade mal eine Aufwärmübung. Du weisst, dass Cut–Outs diesen Sommer genauso im Kommen sind wie Animal Print .

Diese Teile shoppt die Trendsetterin:

Dieses Bikini ist in Kollaboration mit dem Schweizer Model Nadine Strittmatter entstanden und bietet dank der verstellbaren Träger viele Tragemöglichkeiten – es kann zum Beispiel auch Upside Down getragen werden: Bikinioberteil « Kina » Fr. 99.– von Beldona Beldona Der Slip aus derselben Kollektion von Nadine Strittmatter mit Beldona ist mit den Cut–Outs ebenfalls voll im Trend: Bikiniunterteil « Kina » Fr. 69.90 von Beldona Beldona Setze mit diesem Bikini Top deinen Bauch in Szene. Das passende Höschen dazu kommt im Vintage–Look der 1950er: « The Wrap » Triangel Top und Hös c hen c a. Fr. 246 .– von Matteau

Die Sonnenanbeterin

Du hast den Winter in einer mürrischen Schockstarre verbracht. So richtig gute Laune hast du nämlich nur, wenn die Sonne draussen ist. Und wenn sich die Sonne zeigt, zeigst du dich auch und zwar in Micro–Badeanzügen und Bikinis.

Denn du willst gerne so gebräunt wie möglich werden und das am liebsten Streifenfrei. Diese Bademode ist kurz und knapp, so dass du so viel von deinem Körper wie möglich in die Sonne strecken kannst. Sonnencreme nicht vergessen!

Diese Pieces freuen die Sonnenanbeterin:

Das Triangel Top lässt sich auch verkehrt herum tragen: Bikini Oberteil ca. Fr. 55.– von Riot Swim Riot Swim Das Höschen ist extra knapp, sodass auch dein Füdli viel Sonne abbekommt: Bikini Unterteil ca. Fr. 55.– von Riot Swim Riot Swim Ein knappes Bikini für viel Bräune und der farbige Print sorgt für Sommervibes: Bikini ca. Fr. 146.– von Melissa Simone Melissa Simone

Der Umweltbewusste

Dass die Sommer immer wärmer werden, gibt dir nicht unbedingt ein gutes Gefühl. Das Wohlergehen unseres Planeten liegt dir am Herzen und du achtest auch in deinem Alltag darauf, dass du darum vorwiegend umweltfreundlich konsumierst.

Da machst du auch bei deinem Badezeug keine Ausnahme. Das heisst aber nicht, dass du auch in p uncto Styling E inbussen machst.

Diese Badehosen könnten etwas für den Umweltbewussten sein:

Diese Badehose von der Schweizer Firma Neumühle wurde aus recycelten Fischernetzen und Nylon-Resten hergestellt. Vom Garn bis zur Badehose findet alles in einem Umkreis von 500 km statt. Auch in anderen Farben erhältlich: Badehose Net–Shorts « Maggia » Fr. 139.– von Neumühle Neumühle Aus recycelten PET-Flaschen aus der Limmat und aus upcyceltem Polyester wurden diese Badehosen vom Schweizer Label Round Rivers hergestellt. Die Badeshorts haben sogar einen positiven CO2–Fussabdruck: Short Fr. 99.– von Round Rivers Round Rivers Diese Badehose mit tierischen Begleitern besteht zu mindestens 20 Prozent aus recyceltem Polyester: Badeshorts Fr. 23.– von Jack & Jones bei Zalando Jack & Jones

Hast du deine perfekte Beachwear für den Sommer schon gefunden? Machst du dieses Jahr einen Trend mit oder trägst du die gleiche Bademode wie letztes Jahr?