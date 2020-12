Die perfekten Düfte für deine Liebsten

Für Mamis mit einer gewissen «Je ne sais quoi»-Attitüde.

Der pudrig-blumige Duft mit Mairose, Jasmin und Vanille ist zwar seit bald hundert Jahren Kult, lässt aber heute noch von einer Romanze mit Papi in Paris oder einem Tänzchen unter dem Vollmond t räumen !

Für Gamer-Kollegen, die unter FOGO leiden

Roses On Ice von By Kilian, Eau de parfum, Fr. 229.90 bei Jelmoli

Der Mix aus Gurke, Rosenwachholder und Sandelholz in diesem neuen Duft aus der L inie The Liquors von By Kilian wird Zocker sofort daran erinnern, dass das echte Leben und Flirten draussen stattfindet.