Gaffer filmen, statt zu helfen

«Die Person schrie ununterbrochen»

In der Nacht auf Mittwoch ist in Basel ein Velofahrer in eine plötzlich geöffnete Autotüre geknallt. Ein Fotograf leistete Erste Hilfe und wies Gaffer in die Schranken.

von Elodie Kolb

In der Nacht auf Mittwoch kam es in der Hammerstrasse in Basel zu einem Verkehrsunfall. Bei einem parkierten Auto wurde plötzlich die Türe geöffnet, und ein vorbeifahrender Velofahrer stürzte deswegen. Der Fotograf Jeton Shali war zufällig vor Ort und leistete Erste Hilfe. Problematisch für ihn seien die Gaffer gewesen, die nicht geholfen hätten. Er wies die Zuschauer in die Schranken und versuchte, dem Opfer ein Sicherheitsgefühl zu geben, bis die Sanitäter kamen.

In der Nacht auf Mittwoch ist es in der Hammerstrasse in Basel zu einem «Türöffner-Unfall» gekommen. Ein Velofahrer war auf der Strasse unterwegs. Als bei einem parkierten Auto plötzlich die Türe geöffnet wurde, prallte er gegen sie und stürzte. «Plötzlich hörte ich einen Knall und Schreie», sagt der Fotograf Jeton Shali, der direkt nach dem Unfall vor Ort war, zu 20 Minuten. Er habe dann eine offene Autotüre und ein Velo am Boden liegen sehen. «Und eine Person. Sie lag am Boden und schrie ununterbrochen.»

Toprak Yerguz, Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements, bestätigt auf Anfrage, dass bei der Polizei eine Meldung eingegangen ist und die Polizei im Anschluss im Einsatz war.

Den Vorfall bemerkte Shali auf dem Heimweg von einem Fotoauftrag. «Ich ging hin und merkte sofort, das Opfer dürfen wir jetzt unter keinen Umständen bewegen», sagt Shali, der im Militär Sanitäter war. Er habe in der Folge die Koordination der Betreuung an sich reissen müssen. Das Opfer habe seine Hand nicht mehr gespürt und Schmerzen im Nacken gehabt.

«Viele haben gegafft und fotografiert»

«Das Schlimme ist, innert kürzester Zeit bildete sich eine Menschentraube. Viele haben gegafft und fotografiert. Ich habe sie richtig angeschrien: Es gibt nichts zu glotzen! Ruft stattdessen die Ambulanz!», sagt Shali. Den Zwischenfall teilte er im Anschluss auf Facebook und machte seinem Ärger Luft: «Entweder ihr helft, oder ihr verpisst euch», schreibt er. Die Nutzer gratulieren ihm zu seiner Leistung und bedanken sich für die Hilfe.

Wollte dem Opfer Sicherheit vermitteln

Ihm sei es im Folgenden darum gegangen, dem Unfallopfer Sicherheit zu vermitteln. «Der Mann ist immer wieder weggetreten. Deshalb fragte ich ihn irgendwelches Zeug, wie nach seinem Namen, und habe einen seiner Freunde kontaktiert.»

Als der Verletzte durch die Sanitäter stabilisiert wurde, habe Shali noch mit Gaffern gesprochen. «Dieser Unfall hätte böse enden können: Das Opfer erlitt einen Schnitt am Hals, vier Millimeter von der Schlagader entfernt.»

Am Folgetag wurde Shali vom Unfallopfer kontaktiert: «Er sagte mir, er sei über den Berg. Kann aber wegen Nackenschmerzen nur Flüssignahrung zu sich nehmen.»