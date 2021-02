Ein Dashcam-Video, das sich derzeit in den sozialen Medien verbreitet, sorgt für Kopfschütteln: Ein weisser Lastwagen biegt bei Wangen an der Aare BE in die A1 ein. Statt abzubremsen und eine genügend grosse Lücke abzuwarten, beschleunigt er und überholt den vor ihm fahrenden LKW verbotenerweise auf dem Pannenstreifen. Ein Fahrlehrer warnte vor schweren Unfällen, die solche Manöver zur Folge haben könnten.