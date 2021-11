Alterszentrum schliesst – «Die Personalknappheit hat sich immer dramatischer zugespitzt»

In rund drei Monaten soll es bereits so weit sein, dass das Altersheim seine Türen schliesst.

Das Alterszentrum Tschann in Buchrain LU schliesst seine Türen.

Das Alterszentrum Tschann in Buchrain wird in absehbarer Zeit geschlossen. Dies teilten Gemeindepräsident Ivo Egger und Sozialvorsteher Stephan Betschen anlässlich einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Donnerstag mit. Grund für die Schliessung sei der immer prekärer werdende Personalmangel.