Verregnetes langes Wochenende: Die Pfingsttage fallen ins Wasser – schon wieder

Darum gehts

Kinder- und Jugendorganistionen halten an Pfingsten Tage ihre Zeltlager ab, viele Menschen machen in der Hoffnung auf ein paar sonnige Tage die «Brücke». Doch ab Sonntagmittag ist vorbei mit eitel Sonnenschein. Laut MeteoNews steht allen Frischluftfanatikern bis Pfingstsonntag eine gewitterträchtige Wetterphase bevor. Am stärksten dürften die Gewitter dabei am am Pfingstsonntag ausfallen.

Am Pfingstsonntag setzt sich das sommerliche Wetter zwar noch fort, allerdings nimmt das Gewitterrisiko tagsüber aus Westen zu. Bereits am Vormittag sind speziell im Jura Regengüsse und Gewitter möglich, am Nachmittag muss dann verbreitet mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Gebietsweise besteht die Gefahr von ergiebigen Regenmengen, stürmischen Böen und teils sogar Hagel.

Am Pfingstmontag sind die Temperaturen am Südrand eines Höhentiefs über der Nordsee im Norden etwas tiefer, dazu gibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken und vor allem in den Bergen ein paar gewittrige Regengüsse.

Am Dienstag bleibt es wechselhaft und die Schauerneigung bleibt erhöht: Gegenüber Pfingstmontag sind dabei deutlich mehr Regengüsse und örtliche Gewitter zu erwarten. Dazu gehen die Temperaturen nochmals etwas zurück.

In der zweiten Wochenhälfte dürfte sich dann langsam ein Hochdruckrücken zu uns ausdehnen, was zu einer Stabilisierung führt – Gewitter sind dann vorläufig kein Thema mehr.