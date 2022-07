Dietikon ZH: Phänomena kehrt nach 40 Jahren zurück – So soll die Erlebniswelt aussehen

So werden sich das Hauptgebäude und das Restaurant an der Phänomena 2024 präsentieren.

Der Hauptbau des Campus wird eine Struktur aus regionalen Rundhölzern vom Architekten Yves Weinland sein. Intelligente Roboter werden die naturbelassenen Stämme vor Ort so bearbeiten, dass sie ein wiederverwendbares Stecksystem schaffen. Yves Weinland ist bekannt für seine Holzbauten wie die Kapelle Saint Loup, das neue Waadtländer Parlament oder den Pavillon des Vidy Theaters in Lausanne. «Mit den Bauten der Phänomena möchte ich zeigen, wie einer der ältesten Baustoffe, Holz, in Verbindung mit modernen digitalen Werkzeugen lokale Nutzung und Zirkularität fördert», so der Architekt.