«Die Pille danach ist besser als eine Abtreibung» und «Der Weg zur Apotheke ist schwer genug» – Das sagt ihr zur Pille-danach-Debatte.

So sieht die Pille danach aus.

In der Community finden sich viele Leserinnen und Leser, die finden, dass die momentane Vorgehensweise richtig ist.

Swissmedic will die Richtlinien für die «Pille danach» verschärfen – eine Pharmafirma legt beim Bundesgericht Beschwerde ein.

Die 20-Minuten-Community ist sich uneinig über diese Forderung. Während die einen an der momentanen Vorgehensweise festhalten wollen, finden andere, dass es die richtige Entscheidung wäre, den Zugang zur Pille danach zu erschweren:

«Der Zugang zur Pille danach sollte nicht erschwert werden»

Relsi01 findet die momentane Vorgehensweise gut: «Es ist ein Medikament und daher ist es wichtig, dass bei der Abgabe über Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt wird. Aber niemand hat das Recht, einer Frau den Entscheid für diese Pille auszureden.» Genauso sieht es Lica_F: «Die Pille danach soll einfach herausgegeben werden, wenn sich die Frau es so wünscht – ohne wenn und aber! Natürlich mit genauer Aufklärung um Risiken/Nebenwirkungen.»

Bünzlifrau erzählt von ihrer Erfahrung: «Ich wurde damals, als ich zur Pille danach greifen musste, zum Glück sehr freundlich beraten. Dass es diese ‹Hürde› mit dem Beratungsgespräch gibt, finde ich richtig und das sollte auch so bleiben.» Weiter schreibt sie: «Ich denke, jede Frau ist sich bewusst, dass die Pille danach kein TicTac ist und verheerende Nebenwirkungen mit sich bringen kann.»

Ich will nur die Resultate sehen.

Ich will nur die Resultate sehen.

Ja, mehrmals. Ja, einmal. Nein, würde ich nie machen. Nein, aber meine Sexpartnerin. Nein, zum Glück nicht. Ich würde aber, wenn ich müsste. Ich will nur die Resultate sehen.

«Das ist ein Hormon-Cocktail»

Einige Leser und Leserinnen sehen das anders. So auch etwa hopeandmore: «Alles wird reglementiert und muss geschützt werden. Ausser das Leben im Bauch, das ist wohl nicht schützenswert.» Mit den Frauen, die zur Pille danach greifen, geht sie hart ins Gericht: «Es zählt nur das eigene Ich! Ich will Spass haben, ich will Geschlechtsverkehr haben, aber bitte alles ohne Konsequenzen.»