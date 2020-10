Grosser Rummel um die Weltmeisterin: Yuki Nagasato war Weltmeisterin, spielte in den USA (das Bild zeigt sie bei einem Spiel ihres Teams Chicago Red Stars), seit Kurzem mischt sie in ihrer Heimat den Fussball der Herren auf.

Nagasato will, dass ihre Botschaft gehört wird

Seit Nagasato da ist, geht nichts mehr ohne sie. Die Kanäle der sozialen Medien sind voll von Bildern mit der Offensivspielerin; Nagasato hier, Nagasato da. Sie selbst sagt: «Ich hätte nicht gedacht, dass meine Geschichte, wie ich in einem Männerteam spiele, so populär werden würde.»

Nagasato hat mit den Frauen von Turbine Potsam dreimal die Deutsche Bundesliga und einmal die Champions League gewonnen, sie war Torschützinnenkönigin und spielte beim FC Chelsea, in Wolfsburg und Frankfurt. Mit Japan wurde sie 2011 Weltmeisterin. Seit 2017 ist sie bei den Chicago Red Stars unter Vertrag. Weil die Saison in der amerikanischen Profiliga NWSL wegen Corona abgesagt worden ist, hat sich der Wechsel zu Hayabusa Eleven ergeben.

Nagasato will, dass japanische Fussballer in der Gesellschaft aktiv werden

Nagasato bleibt bei Hayabusa, bis in den USA die Saison 2021/2022 losgeht. Am Sonntag kam sie erstmals zum Einsatz, beim Heimspiel gegen Sanno FC.

Sie will die Zeit im Männerteam nutzen, um sich zu entwickeln: «Männer sind viel schneller. Das erlaubt mir, schlauer zu werden und am Ball schneller zu entscheiden. Ich kann Männer mit schnellen Entscheidungen bezwingen.»

Vor allem aber will Nagasato eine Nachricht in die Welt tragen: «Ich will, dass mehr japanische Spieler in der Gesellschaft aktiv werden. Ich möchte, dass sie ihre Stimme erheben und sie nutzen, um positive Veränderungen herbeizuführen. Menschen haben Angst, den Mund aufzumachen, weil das oft nicht akzeptiert wird.»