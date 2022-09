Hohe Energiepreise: Die Pizza beim Italiener wird teurer – und Bäckereien schlagen Alarm

Die Preise für Pizzas dürften in den nächsten Wochen in vielen Schweizer Pizzerien steigen.

«Hunderte Betriebe sind in Gefahr», sagt Eyüp Aramaz, der Bäckereien in der Schweiz berät.

Strom und Gas sind so teuer wie noch nie. Das spüren auch die Restaurants. Die Pizzeria Gorizia in Neapel verlangt darum laut dem «Corriere del Mezzogiorno» nun Zuschläge: 50 Cent für Gas und 1.20 Euro für Energie. Insgesamt sei der Preis für eine Pizza Margherita und ein Wasser von 8.33 auf 11.53 Euro gestiegen.

Schweizer Pizzerien erhöhen Preise

Ja, für die Pizzerien kostet es ja auch mehr. Kommt drauf an, wie viel mehr. Nein, es ist jetzt schon teuer. Ich will mich dazu nicht äussern.

Bäckereien und Konditoreien schlagen Alarm

Bäckereien und Konditoreien leiden ebenfalls. Eyüp Aramaz, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 200 Bäckereien berät, spricht von einem Kosten-Tsunami: Nicht nur die Personalkosten (siehe Box) seien gestiegen, auch die Ausgaben für Material und Energie seien explodiert. Die Preise für Mehl und die Instandhaltung von Maschinen seien in wenigen Monaten um bis zu 80 Prozent rauf, Gas und Energie koste gar drei Mal mehr.

Ein Grossteil der Schweizer Bäckereien nutze Gas-Öfen, doch umzurüsten sei schwierig. Denn die meisten Geschäfte seien inhabergeführt und hätten nur geringe Investitionsmöglichkeiten. Die Mehrkosten fressen die Gewinne laut Aramaz auf. Hunderte Betriebe in der Schweiz seien darum in Gefahr. «Der Staat muss eingreifen, es braucht dringend einen Rettungsschirm», fordert Aramaz.

Einige Bäckereien und Konditoreien haben bereits reagiert. So zum Beispiel Heini in Luzern: Man habe die meisten Produkte ausser die Süssgebäcke um rund 20 Rappen verteuert, heisst es auf Anfrage der Redaktion. So gut wie alle Konkurrenten im Raum Luzern hätten ihre Preise ebenfalls erhöht. Auch Heini gibt als Grund für die Preiserhöhungen die gestiegenen Energie- und Einkaufspreise an.