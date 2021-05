Per Zufall Brand von Patrouille entdeckt - Die Polizei, dein Freund und Feuerlöscher

Auf dieses Feuer wurden Polizisten per Zufall aufmerksam.

Unverzüglich begannen sie, per Feuerlöscher, mit der Brandbekämpfung.

Eine Polizeipatrouille ist am Samstag von Schmerikon SG Richtung Rapperswil-Jona gefahren – soweit so unspektakulär.

Am Samstagmittag war eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen auf der St. Gallerstrasse von Schmerikon in Richtung Rapperswil-Jona unterwegs. «Plötzlich bemerkten die beiden Polizisten, dass bei einem Doppel-Einfamilienhaus ein Feuer im Dachbereich ausgebrochen ist», heisst es in einer Medienmitteilung von Samstag. «Sie begannen sofort mit den Löscharbeiten und alarmierten zeitgleich die Feuerwehr.»