Seltisberg BL: Die Polizei fand dies zu gefährlich

In Seltisberg büxte am Montag eine Schafherde aus und spazierte auf der Strasse in Richtung Orismühle.

Die Baselbieter Polizei beendete am Ostermontag in Seltisberg einen tierischen Osterspaziergang. Wie die Polizei auf Facebook berichtete, büxte in der Ortschaft eine Schafherde aus und «wollte gemütlich ihren Spaziergang auf der Strasse in Richtung Orismühle absolvieren». Die Polizei war allerdings der Ansicht, dass dies auf einer Strasse zu gefährlich sei, und brachte die Herde zurück auf ihre Weide.