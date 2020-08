Wil SG «Die Polizei hat ihre Macht missbraucht»

Zwist um Plakate: Weil die Polizei wegen mangelnden Abstands zur Strasse in Wil SG Plakate entfernte, schäumen die Juso. Die Polizei dementiert jegliche Handlung nach Gesinnung.

An der Zürcherstrasse in Wil SG wurden mehrere Wahlplakate durch die Polizei entfernt.

«Polizei als politische Vandalen?», steht im Titel einer Medienmitteilung, die die Juso des Kantons St. Gallen am Wochenende versendeten. Darin wirft die Jungpartei der Polizei vor, sie habe kürzlich gezielt Wahlplakate linker Parteien entfernt. «Mit Erstaunen hat die Juso am Freitagabend festgestellt, dass an der Zürcherstrasse in Wil alle Wahlkampfplakate linker Parteien entfernt wurden, diejenigen der Bürgerlichen jedoch noch standen», schreibt die Partei.