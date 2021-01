Während der Antrieb gerne im Fokus steht, ist er jedoch nur eines von vielen Kriterien, die ein Einsatzfahrzeug erfüllen muss. «So erwarten wir beispielsweise eine autonome Laufzeit von vier Stunden bei der Pumpe sowie die Möglichkeit, bei längeren Einsätzen an der Einsatzstelle nachtanken zu können», sagt der Feuerwehrkommandant. Aus heutiger Sicht komme wegen der nötigen Autonomie deshalb nur ein Hybrid in Frage.

Welcher E-Löscher soll es sein?

«Wir haben ein aktuell in der Feuerwehrwelt hervorstechendes Einsatzfahrzeug mit Hybridantrieb angeschaut», so Strohmeier weiter. Nun würden Rückmeldungen ausgewertet. Um welches Modell es sich handelt, will das JSD auf Anfrage von 20 Minuten nicht preisgeben. Man wolle keine Unternehmen nennen, weil man sich in der Abklärungsphase möglicherweise noch andere Fahrzeuge anschauen möchte.