Grosser Polizeieinsatz in Wülflingen – «Die Polizei hat uns gesagt, wir sollen das Haus nicht verlassen»

In Wülflingen ist die Polizei vor Ort.

Laut einem News-Scout findet in Wülflingen zurzeit ein grosser Polizeieinsatz statt. «Die Polizei hat uns gesagt, dass wir im Haus bleiben sollen», so eine Anwohnerin. Das bestätigen auch andere Anwohner. «Bewaffnete Polizisten sind vor Ort. Mehrere Strassen wurden gesperrt. Was genau los ist, wissen wir aber nicht», sagt ein Mann. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt einen Einsatz auf Anfrage.